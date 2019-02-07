الكشف عن أسباب فشل انتقال هامشيك إلى الصين

2019/02/07 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الأسباب وراء فشل انتقال قائد نابولي ماريك هامشيك إلى داليان الصيني رغم التأكيدات عن الاتفاق بين جميع الأطراف.

وكان اللاعب قد ودع جماهير فريقه في لقاء نابولي وسامبدوريا السبت الماضي، كما أعلن رحيله وأقام حفلة لزملائه بالفريق في الأيام الماضية.

وأعلن نابولي في بياناً رسمياً مساء الأربعاء توقف الصفقة وعدم رحيل هامشيك إلى الدوري الصيني.التفاصيل.



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وذكرت "إل ماتينو" إن تراجع داليان عن دفع قيمة الصفقة ورغبته بتحويل صيغتها من شراء نهائي إلى إعارة هو ما تسبب في توقف المفاوضات.

هوملز: ارتكبنا بعض الأخطاء ولكن الفوز أهم

كرة القدم في صورة! ❤️⚽️ pic.twitter.com/c36DmWSHEZ— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019وأفادت الصحيفة أن النادي الصيني عرض خمسة ملايين لاستعارة السلوفاكي، والتفاوض على وضع بند بأحقية أو إلزامية الشراء، مع تقسيط باقي المبلغ.

وكان الاتفاق الأولي هو حصول نابولي على ما يقارب 20 مليون يورو مباشرة نظير بيع هامشيك، بينما تم الاتفاق مع الأخير على راتب يصل إلى تسعة ملايين يورو موسمياً.

وتُغلق سوق الانتقالات الصينية في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، مما يترك الباب مفتوحاً، بحسب التقرير، لإعادة فتح المفاوضات بين الطرفين.

ويحتل نابولي حالياً الترتيب الثاني في الدوري الإيطالي، بفارق تسع نقاط عن المتصدر يوفنتوس، وذلك بعد مرور 22 جولة.





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