دورة معرض بغداد الدولي للكتاب تحمل اسم الروائي “علاء مشذوب”

2019/02/07 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس، إطلاق اسم الروائي العراقي علاء مشذوب الذي اغتيل بهجوم مسلح السبت الماضي في محافظة كربلاء على الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي للكتاب.

وقال الحمداني في كلمة له خلال افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب “نعلن إطلاق اسم الروائي علاء مشذوب على الدورة الحالية لمعرض بغداد الدولي بدورته الحالية، وذلك تخليدا لروحه ودعما للمثقفين”.

وأضاف الحمداني، أن “وزارة الثقافة ستكون داعمة لكل المثقفين العراقيين وستقف على مسافة واحدة من الجميع”، لافتا إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد دورا حيويا ومهما للمثقف العراقي”.

وتعهد الحمداني بـ”تحويل وزارة الثقافة من وزارة موظفين الى وزارة مثقفين”، مؤكدا أنه “سيقف مع كل ما ينهض بالشخصية الثقافية العراقية”

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