بالوثيقة.. الحلبوسي لعلاوي: غياباتكم تجاوزت الحد المنصوص عليه وسنتخذ الاجراي القانوني مستقبلا

2019/02/07 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كتاب تنبيه الى زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، حذره فيه من تكرار الغياب عن جلسات البرلمان مستقبلا.

وقال الحلبوسي في كتاب رسمي صادر من مكتبه موجه الى النائب اياد علاوي هاشم حسين حصلت “النور نيوز” على نسخة منه تحت عنوان “تنبيه” ننبهكم بتجاوز غياباتكم الحد المنصوص عليها في القانون وندعوكم بعدم التغيب مستقبلا عن جلسات مجلس النواب”.

وحذر الحلبوسي علاوي قائلا “وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة المنصوص عليها في القانون”.

وتنص المادة (11) من قانون رقم (13) لسنة 2018 ((قانون مجلس النواب وتشكيلاته)) اولا: على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطيا يدعوه فيه الالتزام بالحضور.

ثانيا: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات.

ثالثا: للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد.

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