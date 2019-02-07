الآسايش تحدد اخطر نوعي مخدارت يتم تعاطيه في اقليم كوردستان

2019/02/07 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمؤسسة الامن الاسايش في السليمانية يوم الخميس عن القاء القبض على مجموعة من التجار الخطرين بالمواد المخدرة.

وقال المدير العام للمديرية العميد جلال امين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان "هذه السنة تختلف عن سابقتها فقد ضبطنا كميات كبيرة من المواد المخدرة، وبحسب تصورنا فان مثل تلك الكميات الكبيرة لا يتم تصرفيها في اقليم كوردستان بل يتم تهريبها الى بلدان اخرى".

واضاف ان المواد التي يتم تعاطيها في اقليم كوردستان هي "الشيشة" بالدرجة الاولى وتليها "الهيروين"، مشيرا الى ان المتعاطي هذه المادتين يغيب عن الشعور بمن حوله وبعد ستة اشهر يصبح مختلا عقليا.

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