2019/02/07 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جدّدت “منظّمة فريدوم هاوس”، تصنيفها للبحرين ضمن الدول “غير الحرّة”، ضمن تقرير أصدرته حديثًا في 5 شباط 2019، حول حالة الحريّة في دول العالم 2018.واشارت المنظّمة في تقريرها إلى انخفاض مؤشّر الحقوق السياسيّة في البحرين، وتراجع الحريات المدنيّة والحريات العامّة في البلاد.ويعتمد التصنيف على منح الدول نقاطًا تتراوح ما بين 1 و7 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريدوم هاوس تنتقد مستوى الحرية في البحرين alansaar.

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