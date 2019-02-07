2019/02/07 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تمارس السلطات الخليفية، كالمعتاد أساليبها القمعية ضد المواطنين في البحرين، وسط صمت أممي كبير، حيث أصدرت المحاكم الصورية حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وإسقاط الجنسية البحرينية عن الأسيرة الحرة زكية البربوري (٣٠ عاماً)، يوم أمس الأربعاء، بعد تهمة كيدية لُفّقت لها.يشار الى أن مرتزقة الطاغية حمد داهمت منزل البربوري في مايو الماضي وقامت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النظام الخليفي مستمر في حربه ضد الشعب..



إسقاط الجنسية عن مواطنين في البحرين alansaar.

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