2019/02/07 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت وزارة الداخلية، الخميس، اصحاب المقاهي الالتزام بقوانين الجهات المختصة المتعلقة بالاوقات المسموح خلالها فتح وغلق محلاتهم، فضلاً عن منع دخول الاحداث.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (7شباط 2019)، “في اطار المسؤولية التنفيذية التي تقع على عاتق وزارة الداخلية وما يلزم ذلك من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تصدر تتوجيهات بشأن المقاهي في بغداد) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تصدر تتوجيهات بشأن المقاهي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).