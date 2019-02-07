فيديو: مواجهات بـ”الاسلحة” بين عشيرتي مسؤولين في المدائن

2019/02/07 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهر تسجيل فيديوي، الخميس، اندلاع اشتباكات مسلحة بين عشيرتي مسؤولين في قضاء المدان جنوب شرقي العاصمة بغداد.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (7 شباط 2019)، فيديوهات تابعها “ناس”، تظهر صدام مسلح بين عشيرتين احدهما عشيرة مسؤول سياسي والاخرى عشيرة مسؤول محلي، في قضاء المدان جنوب شرقي بغداد.في حين لم يتسن لـ”ناس”، […]

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