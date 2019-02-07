القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش في الأنبار

2019/02/07 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} القى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار القبض على أحد السجناء الهاربين من سجن بادوش إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية على محافظة محافظة نينوى سنة 2014.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "عملية القاء القبض تمت بناءً على معلومات مصادر مكتب المفتش العام الخاصة والتي أكدت تواجده في أحد أحياء مدينة الرمادي وقد شكل مكتب تفتيش الرمادي مفرزة خاصة لتنفيذ مهمة القاء القبض عليه، حيث استحصلت المفرزة أمراً قضائية بالتحري والقبض".وبين ان "المهمة نفذت بنجاح بعد أن داهمت المفرزة التفتيشية المنزل الذي يتواجد فيه السجين الهارب والقت القبض عليه، ودونت أقواله حيث اعترف بانه كان مسجوناً في سجن بادوش في نينوى بعد أن حكم عليه بالسجن 20 سنة وفق المادة 442 ق .



ع على خلفية تسليبه وسرقته عجلة في بغداد، وأنه هرب من السجن بعد سيطرة الدواعش على محافظة نينوى سنة 2014".الى ذلك سلّمت مفتشية الداخلية السجين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.انتهى

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