2019/02/07 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن اللاعب الإيطالي ومدافع فريق يوفنتوس جورجيو، عن تأييده لقضيّة لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي، المعتقل في تايلاند منذ أكثر من شهرين.وفي تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر كيليني صورة العريبي التي دشّنها مؤيّدو قضيّته تحت وسم “أنقذوا حكيم”، وأرفقها بالقول “آمل التوصّل إلى حل سريع، حتى يتمكّن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاعب في منتخب “يوفنتوس” يتضامن مع المعتقل البحريني حكيم العريبي alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب في منتخب “يوفنتوس” يتضامن مع المعتقل البحريني حكيم العريبي) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب في منتخب “يوفنتوس” يتضامن مع المعتقل البحريني حكيم العريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).