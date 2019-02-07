نائب عن الفتح: جهة سياسية 'تحتل' مكتب ‎التشغيل النفطي بذي قار وتستخدمه لمصالحها

2019/02/07 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير التعيبان الدبي، اليوم الخميس، على وجود جهة سياسية تحتل مكتب ‎التشغيل النفطي في ذي قار وتستخدمه لمصالحها الحزبية.وذكر الدبي في تصريح صحفي، وحضرته "ألغد برس" ان "مكتب ‎التشغيل النفطي في ذي قار محتل من قبل جهة سياسية معروفة تستخدمه لمصالحها الحزبية".

واضاف ان "هذا مخالف ‎للمادة 20 اولا من قانون العمل ‎المرقم 37 لعام 2015 المعدل"، لافتا الى ان "هذا المكتب من ضمن تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي المسؤولة رسميا عن هذا القطاع ".

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