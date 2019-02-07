2019/02/07 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:اكد النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير التعيبان الدبي، اليوم الخميس، على وجود جهة سياسية تحتل مكتب التشغيل النفطي في ذي قار وتستخدمه لمصالحها الحزبية.وذكر الدبي في تصريح صحفي، وحضرته "ألغد برس" ان "مكتب التشغيل النفطي في ذي قار محتل من قبل جهة سياسية معروفة تستخدمه لمصالحها الحزبية".
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واضاف ان "هذا مخالف للمادة 20 اولا من قانون العمل المرقم 37 لعام 2015 المعدل"، لافتا الى ان "هذا المكتب من ضمن تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي المسؤولة رسميا عن هذا القطاع ".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح: جهة سياسية 'تحتل' مكتب التشغيل النفطي بذي قار وتستخدمه لمصالحها ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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