حمودي يدعو مجلس الوزراء لعقد جلسة لمناقشة تنفيذ توجيهات السيستاني الاخيرة

2019/02/07 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دعا رئيس المجلس الاعلى الإسلامي في العراق همام حمودي، اليوم الخميس، مجلس الوزراء لعقد جلسة لمناقشة ما جاء في توجيهات المرجع الديني علي السيستاني والآليات المناسبة للإسراع في تنفيذها .

وقال حمودي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "من الضروري عقد جلسة لمجلس الوزراء للنظر في تنفيذ التوجيهات والمهام وما تتطلبه من تشريعات لإحالتها الى مجلس النواب وتفعيل القوانين ذات الشأن ، اضافة الى توجيه الوزارات والمؤسسات التنفيذية للعمل بموجبها ".



واشار الى "اهمية العمل بجدية لحل الأزمات الراهنة والتي اكد عليها مرارا وتكرارا المرجع السيستاني ووصفها بأولويات الحكومة والتي تتعلق بملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ، وصولا الى الوقوف الحازم بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ، واعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها".

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