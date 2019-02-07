الحمد الله: جاهزون لكل السيناريوهات حال اقتطعت إسرائيل أموال المقاصة

2019/02/07 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة تسيير الأعمال د.رامي الحمد الله إن السلطة الفلسطينية، جاهزة لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة على ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والناتج المحلي، لمواجهة انخفاض المساعدات الخارجية بمقدار 71%.

وأضاف الحمد الله، “لن نقبل أي مساعدات مالية أو أية أموال سياسية تهدف للمقايضة على ثوابتنا الوطنية”.

وجدد الحمد الله، خلال كلمه له في افتتاح مبنى وزارة التربية والتعليم الجديد”يافا”، اليوم الخميس، في رام الله، بحضور عدد من المسؤولين، دعوته لحركة حماس بالاستجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس، والعودة الى حضن الشرعية، مؤكدا أن فلسطين والقضية تمر في وقت عصيب وواقع صعب، وأن خدمة فلسطين لا تحتاج إلى أقوال وإنما تحتاج إلى أفعال.

وأوضح الحمدلله، أن قطاعي الصحة والتعليم، كانت من أولى القطاعات التي استهدفتها إسرائيل حيث أمعنت إسرائيل في استهداف المؤسسات الوطنية في القدس ومحاولة إفراغها من مدارس الأونروا، وإلحاق مدارس البلدة القديمة فيها ببلدية الاحتلال.

وأكد، على مواصلة حشد الدعم الدولي للجم عدوان إسرائيل على القدس وحماية مؤسساتها والالتزام بتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية واستدامة عمل الأونروا بموجب التفويض الدولي الذي قامت عليه، لحماية حقوق ومكانة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بكافة جوانبها”.

وأضاف الحمد الله قائلاً: “إسرائيل ليست صاحبة سيادة بل هي قوة احتلال، يتوجب على المجتمع الدولي وقف جرائمها ومحاسبتها وإنهاء احتلالها لأرضنا ومواردنا، ونشدد على أهمية البناء على ما ورد في البيان الأممي المشترك، الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة والممثلة الخاصة لليونيسف واليونسكو، حول حجم انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق التعليم في فلسطين”.

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