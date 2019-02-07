2019/02/07 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليتسلمت قطر، الدفعة الأولى من مقاتلات الرافال الفرنسية (العاديات)، بموجب صفقة وقعتها الدوحة مع شركة “داسو” للصناعات الجوية وتقضي بتسليمها 36 مقاتلة.

وأقيمت احتفالية تسليم الدفعة الأولى من مجموع 36 مقاتلة رافال، الأربعاء، في مقر الشركة الفرنسية في منطقة ميرينياك، قرب مدينة بوردو الفرنسية (جنوب غرب)، حسبما نقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.

وحضر احتفالية التسليم نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، حسب المصدر ذاته.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية ، في حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن العطية ألقى كلمة – بهذه المناسبة – تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين، كما أطلق اسم “العاديات” على سرب الرافال القطري ليكون الاسم الرسمي للطائرات المقاتلة القطرية تيمنا بذكرها في القرآن الكريم .

ويأتي هذا التسليم الأول بعد توقيع قطر في مايو / أيار 2015 اتفاقية مع فرنسا على تزويد القوات الجوية الأميرية القطرية بـ 24 طائرة من مقاتلات رافال، ألحقتها بتفعيل بند زيادة 12 طائرة إضافية.

يشار أنه بموجب الاتفاقية، يتلقى عشرات من الطيارين والميكانيكيين القطريين تدريبات من قبل القوات الجوية والصناعات الدفاعية الفرنسية.

ويقوم وزير الدفاع القطري خالد العطية بزيارة لفرنسا، حاليا، لم تعلن مدتها.



بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ومنحت فرنسا الأربعاء؛ العطية وسام “جوقة الشرف” من رتبة قائد والذي يعتبر واحدًا من أعلى الأوسمة في فرنسا.

جرت مراسم التكريم في مقر وزارة الدفاع الفرنسية حيث قامت بتقليده الوسام وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.



بحسب ذات المصدر.

وجرى عقب تقليد الوسام اجتماع بين وزيري الدفاع القطري والفرنسي؛ بحثا خلاله “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية.”

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تتسلم أول دفعة من مقاتلات “العاديات” الفرنسية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تتسلم أول دفعة من مقاتلات “العاديات” الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).