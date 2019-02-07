بالصور: رئيس الجمهورية يزور جناح جمعية التضامن في معرض بغداد الدولي للكتاب

2019/02/07 | 12:56

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

رئيس الجمهورية يزور جناح جمعية التضامن في معرض بغداد الدولي للكتاب

انتهى.





شبكة اخبار الناصرية:رئيس الجمهورية يزور جناح جمعية التضامن في معرض بغداد الدولي للكتابانتهى.

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