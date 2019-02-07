بالوثيقة.. قائممقام الشامية يوجه باعتقال من يستخدم منبه العجلة بالحالات غير الاضطرارية

2019/02/07 | 13:02

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بغداد اليوم- الديوانية

وقائممقام الشامية في محافظة الديوانية حيدر فاضل فيصل، باعتقال من يستخدم منبه العجلة بالحالات غير الاضطرارية، واستخدام مكبرات الصوت باسواق القضاء.

دعا فيصل، وفق وثيقة معنونة الى مديريات (شرطة، بلدية، مرور) الشامية إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يستخدم ظاهرة مكبرات الصوت في محلات البيع في الاسواق العامة والاحياء السكينة وفي المركبات، كون هذا الفعل يرفع نسبة الضوضاء، ويؤثر سلباً على صحة المواطنين وراحتهم".

وطالب فيصل بـ "تسليم المخالفين الى المحاكم المختصة".

وتنص المادة 4 من قانون السيطرة على الضوضاء رقم ٤١ لسنة ٢٠١٥، على أنه "يحظر إطلاق أصوات المنبهات من المركبات كافة أو غيرها إلا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ، وتشغيل وسائل البث في الأماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي إلى إزعاج الآخرين، وتشغيل مكبرات الصوت بأنواعها داخل الأماكن العامة إلا بإجازة من الجهات المعنية".

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وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية شرطة الاحداث، تدعوا جميع اص

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وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الكوادر التدريسية في إقليم كردستان وموظفي وزارة التربي

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وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مشروع بهرز الاروائي حدثت به اضرار مادية كبيرة نتيجة غرقه بسبب ارتفاع مناسيب نهر ديال

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