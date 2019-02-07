الحشد يقصف

2019/02/07 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الحشد الشعبي المدعوم من ايران الخميس إن قواته قصفت مجدداً اهدافاً داخل سوريا بعشرات الصواريخ.

واستهدف القصف منطقة الباغوز وهي آخر الجيوب التي يتحصن فيها تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية قرب الحدود العراقية.

وقال الحشد الشعبي على موقعه الالكتروني إن قواته "قصفت مقار داعش في الباغوز شرق سوريا بـ50 صاروخاً بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف أن الضربات المدفعية استهدفت مسلحين كانوا ينون التسلل الى الحدود العراقية.



ولم يذكر البيان أي تفاصيل اخرى ولم يشر الى أي احصائية بالخسائر.

وهذه ليست المرة الاولى التي يشن فيها الحشد الشعبي قصفاً داخل الاراضي السورية وسبق له أن اشتبك مع داعش وتوغل في المنطقة الحدودية طيلة السنوات القليلة الماضية.

وشن الحشد الشعبي قبل يومين قصفاً مماثلاً لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وفي الشهر الماضي، أعلن الحشد الشعبي عن "مقتل وإصابة" 35 مسلحاً من تنظيم داعش في قصف مدفعي استهدف منطقة السوسة السورية القريبة من الباغوز.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إنها تتوقع ان يكون زعيم داعش ابو بكر البغدادي محاصراً في الباغوز.

وهذا احدث تحرك للحشد الشعبي في المنطقة الحدودية، حيث يقول مسؤولون عسكريون إن فلول تنظيم داعش تحاول ترتيب اوراقها بالتزامن مع قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب سحب قواته من الاراضي السورية في خطوة اثارت انتقاداً في واشنطن.





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