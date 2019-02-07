2019/02/07 | 13:22
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل: الفن من أجل الحياة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل: الفن من أجل الحياة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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