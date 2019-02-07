المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يفجر مفاجأة: “أنا عراقي”

2019/02/07 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، انه عراقي الاصل، فيما اعلن قبوله لتحد جديد “تحدي الشبيه” إنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي.وذكر أدرعي في تغريدة على “تويتر”، تابعها “ناس”، اليوم (7 شباط 2019)، أنه قبل “تحدي الشبيه”، والذي انتشر تحت هاشتاغ doppelganger#، وأعاد نشر صورة تناقلها رواد الفيسبوك، تقارن من حيث […]

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