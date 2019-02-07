في أول تصنيف لعام 2019.. قطر تخطف الأضواء وقفزة بترتيب العراق

2019/02/07 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ارتقى منتخب قطر، المتوّج حديثاً بلقب كأس آسيا، إلى المركز 55 في أحدث إصدار للتصنيف العالمي للاتحاد الدولي للفيفا هو الأول في عام 2019.

وقفز بطل آسيا 38 مركزاً ليحتل أفضل مرتبة له منذ عام 1993، وذلك بفضل تألقه الكبير في الإمارات العربية المتحدة.كانت بطولة كأس آسيا وراء معظم التغييرات المهمة في هذا التصنيف، الأول في عام 2019.وفي ظل قلة المباريات في الاتحادات القارية الأخرى، لم يحدث أي تغييرعلى المراكز العشرين الأولى، فيما لا تزال بلجيكا تحتل المركز الأول.جدير بالذكر أن قطر ليست المنتخب الوحيد الذي حقق قفزة نوعية، فقد واصلت اليابان {27، ارتقت 23 مركزاً}، تقدمها إلى الأمام، بينما سجلت منتخبات كوريا الجنوبية {38، متقدمة 15 مركزاً}، الإمارات العربية المتحدة {67، متقدمة 12 مركزاً} والأردن {97، متقدمة 12 مركزاً} صعوداً مهماً أيضاَ.



من جهتهاً حققت منتخبات العراق {80، صعدت 8 مراكز}، إيران {22، صعدت 7 مراكز} وأوزبكستان {89، صعدت 6 مراكز} تقدماً ملحوظاً أيضاً.ومن النتائج الأخرى لهذه التغييرات أن آسيا قد عززت حضورها في قائمة أفضل 50 منتخباً، حيث أصبح الاتحاد الآسيوي الآن ممثلاً بأربعة منتخبات، بزيادة منتخب واحدعن النسخة الأخيرة، ليتساوى مع اتحاد أفريقيا الذي تراجع بسبب خروج الكونغو الديمقراطية {51، تراجع مركزين} من القائمة.انتهى

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