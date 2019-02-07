2019/02/07 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} عقدت مديرية شرطة محافظة ذي قار ندوتها الأولى في قضاء سوق الشيوخ لشرح الية تنفيذ خارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية والمؤمل تنفيذها عام 2023 بشكل كامل .

ونقل بيان عن العميد رسول خيون الجابري معاون قائد شرطة ذي قار قوله " عقدنا الندوة الأولى لضباط قسم شرطة قضاء سوق الشيوخ لشرح خارطة طريق الشرطة المحلية والخدمية والمقرة من وزارة الداخلية والساعية للنهوض بالواقع الأمني والخدمي وتعزيز شرعية الشرطة المحلية والخدمية، وتمكينها لإداء واجباتها على المستوى المحلي".وأضاف " قامت الوزارة بتشكيل لجنة من مختصين أواخر نيسان 2017 لوضع الخارطة وباشرت اعمالها مطلع أيار من ذات العام، اللجنة عقدت عددا كبيرا من الورش العامة والثنائية وقامت بزيارات ميدانية أكملت بموجبها اعمالها".وقال الجابري " بعد مناقشة مستفيضة اقرت الوزارة تنفيذها ليكون عام 2023 المرحلة النهائية الراسمة لعمل الشرطة المحلية نحو جهاز شرطة محلية محترف ومستجيب وخاضع للمساءلة بالشراكة مع المجتمعات المحلية وتطوير المسؤولية المتبادلة والقدرة الاوسع للتصدي للجريمة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار : شرعنا بتنفيذ خارطة طريق الشرطة المحلية 2023) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار : شرعنا بتنفيذ خارطة طريق الشرطة المحلية 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).