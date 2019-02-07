البنك المركزي يبحث مع نظيره الايراني آليات دفع مديونية العراق لطهران

2019/02/07 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد البنك المركزي، اليوم الخميس، بأنه بحث مع نظيره الإيراني آلية دفع مديونية العراق لطهران.وذكر اعلام البنك في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " البنك المركزي العراقي عقد اجتماعات مع البنك المركزي الايراني في العاصمة بغداد على هامش زيارة محافظ البنك المركزي الايراني والوفد المرافق له الى العراق".

واضاف ان "الاجتماعات تركزت على بحث الآليات التنفيذية لدفع مديونية جمهورية العراق المستحقة للجمهورية الاسلامية في ايران في ضوء الاستثناءات التي منحت للعراق من العقوبات التي فرضت على ايران".وأكد ان "الآليات التي تم بحثها والاتفاق عليها تأتي ضمن الاطار الفني المسموح والمتفق عليه مع وزارتي الخارجية والخزانة الامريكيتين"، مبينا ان "البنك المركزي العراقي اكد حرصه وعمله الدائم على حماية النظام المصرفي العراقي وعلاقاته المصرفية الدولية".

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