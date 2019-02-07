الأردن يتقدم ومصر تتراجع في التصنيف الشهري للفيفا

2019/02/07 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التصنيف الشهري للمنتخبات، حيث حقق المنتخب الأردني قفزة كبيرة بعد النتائج الجيدة التي أحرزها في أمم آسيا الأخيرة، بينما تراجع المنتخب المصري مركزًا واحدًا ليصبح في المرتبة الـ 57 عالميًا.

وتقدم المنتخب الأردني لكرة القدم إلى المركز 97 عالمياً، ليقفز النشامى 12 مركزاً على سلم التصنيف، بعد نتائجه اللافتة في النهائيات الآسيوية الشهر الماضي في الإمارات، بفوزه على حامل اللقب أستراليا 1-0، وسوريا 2-0، ثم التعادل مع فلسطين 0-0، وفيتنام 1-1 قبل وداع البطولة بركلات الترجيح.

أما المنتخب المصري فقد تراجع مركزا واحدا عن تصنيف ديسمبر ليصبح في المرتبة الـ57، وكان شهر أغسطس/آب الماضي قد شهد تراجعًا تاريخيًا للمنتخب الوطني بنحو 20 مركزًا ليصبح في المركز الـ65 عالميًا بعد الإخفاق في كأس العالم، ليعود مجددًا ويبدأ رحلة الصعود، بالارتقاء مركزا في سبتمبر/أيلول، ثم 6 مراكز في أكتوبر/تشرين الأول، ومركزين في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن ينهي عام 2018 في نفس المركز.

جاء ترتيب أول 5 منتخبات عربية كتالي :

1- تونس في المركز 28 عالميا

2- المغرب في المركز 43 عالميا

3- قطر في المركز 55 عالميا

4- مصر في المركز 57 عالميا

5- الإمارات في المركز 67 عالميا

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