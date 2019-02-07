البياتي: عودة البيشمركة الى كركوك سيعيد المحافظة للمربع الأول

2019/02/07 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد مسؤول منظمة بدر “فرع الشمال” محمد مهدي البياتي, الخميس, أن الاجتماع الذي عقد بين قيادة العمليات المشتركة والبيشمركة لمناقشة الملف الامني في كركوك اثار مخاوف كبيرة لدى العرب والتركمان, فيما حذر من أن عودة البيشمركة سيعيد المحافظة الى المربع الأول.وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تجربة العرب والتركمان خلال […]

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