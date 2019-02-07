صحة ديالى لـ

2019/02/07 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ديالى اليوم الخميس، على نجاح عملية ازالة التحام الفك الاسفل بالعظم الصدغي لمريض يبلغ من العمر 16 عاما في مستشفى بعقوبة التعليمي.

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