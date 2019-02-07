ذي قار.. حقوق الانسان: المتاجرة وتعاطي المخدرات اصبح حالة عامة

2019/02/07 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب مكتب حقوق الانسان في ذي قار، اليوم الخميس، عن قلقله ازاء تداعيات تعاطي المواد المخدرة في المحافظة.وقال مدير المكتب داخل المشرفاوي واصفا تداعيات تعاطي المواد المخدرة "بالأمر المقلق" في ظل تسجيل جرائم متنوعة ومتصاعدة.

وذكر المشرفاوي ان "مكتب حقوق الانسان في المحافظة ينظر لهذه التداعيات بعين القلق والتي تحتاج تدخل سريع ومعالجات حقيقية من قبل الجهات المعنية".

واضاف، ان "ظاهرة التعاطي والمتاجرة يتابعها المكتب باهتمام مع الجهات القضائية والامنية كونها اصبحت "حالة عامة في جنوب العراق"، والتي سجلت من خلالها حصول العديد الجرائم المختلفة ومنها القتل والزنا بالمحارم والسرقة".

تحرير: عامر الشيباني

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