2019/02/07 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VK8V_Rum1TE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسفي على زمن اصبح فيه سب الدين تعبيرا عن الغضب !! لافته تدل ان لهذا الشعب ثقافة عظيمة 😍😍) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسفي على زمن اصبح فيه سب الدين تعبيرا عن الغضب !! لافته تدل ان لهذا الشعب ثقافة عظيمة 😍😍) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).