2019/02/07 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/تقرير أمريكي يحذر من مواجهة وشيكة بين أمريكا وإيران في العراق

07/02/2019 13:30:00 PM |

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حذر تقرير أمريكي من مواجهة وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران في العراق بعد التغييرات الأخيرة لمهام الجيش الأمريكي.

مجلة فورن بوليسي لمحت في تقرير لها إلى أن احتلال داعش لمساحات واسعة في العراق كانت ذريعة لعودة القوات الأمريكية في إطار التحالف الدولي إلى البلاد بعد انسحابها عام 2011.

وتؤكد المجلة عدم وجود سند قانوني، للوجود الحالي للقوات الأمريكية، فالتصريح باستخدام القوة الذي أقر عام 2001 يأذن للقوات الأمريكية بمحاربة الجماعات المسلحة غير الحكومية مثل تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة، لكن داعش انتهى عسكريا في العراق.

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