2019/02/07 | 13:39

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منع استخدام منبه العجلات في الحالات غير الاضطرارية بقضاء الشامية

العراقامن

منع استخدام منبه العجلات في الحالات غير الاضطرارية بقضاء الشامية

الخميس 7 فبراير 2019 - 13:32

منع استخدام منبه العجلات في الحالات غير الاضطرارية بقضاء الشامية

وجه قائممقام قضاء الشامية في محافظة الديوانية حيدر فاضل فيصل، اليوم الخميس، باعتقال من يستخدم منبه العجلة، واستخدام مكبرات الصوت باسواق القضاء، بالحالات غير الاضطرارية.

ودعا فيصل، وفق وثيقة معنونة الى مديريات (الشرطة، البلدية، المرور) الشامية إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يستخدم ظاهرة مكبرات الصوت في محلات البيع في الاسواق العامة والاحياء السكينة وفي المركبات، كون هذا الفعل يرفع نسبة الضوضاء، ويؤثر سلباً على صحة المواطنين وراحتهم".وطالب فيصل بـ "تسليم المخالفين الى المحاكم المختصة".انتهى...س ح

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