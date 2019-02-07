نيكولاس مادورو يغلق جسراً يربط فنزويلا بكولومبيا لمنع وصول المساعدات

2019/02/07 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نفذ رئيس فنزويلا نيكولا مادور تهديداته بشأن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى بلاده، عبر غلق الجسر الرابط بين فنزويلا وكولومبيا.





وأظهرت مقاطع فيديو إغلاق الجانب الفنزويلي من الجسر والذي يعبر إلى كولومبيا، عبر وضع حاويات الشحن عند الطريق ووضع قوات الأمن خلفها.





وكان زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعن نفسه رئيساً لفنزويلا قد استخدم ذلك المعبر الحدودي كمحور رئيسي يحصل من خلاله على المساعدات من الولايات المتحدة والدول الأخرى، وذلك للمساعدة في للشعب الذي يعاني وللمساهمة في تقويض سلطة مادورو.





وكانت دول أمريكا الجنوبية إلى جانب الولايات المتحدة والدول الكبرى في أوروبا أعلنت دعمها لنظام خوان جوايدو واعتبرته رئيساً شرعياً للبلاد.





وفي مطلع الأسبوع الجاري تعهد مادورو بأن يقوم شعبه بالدفاع عن البلاد حالة حدوث أي غزو أجنبي.





ومن جانبها طالبت 11 دولة من أصل 14 في مجموعة ليما قوات الجيش في فنزويلا بقطع علاقتها بالرئيس نيكولاس مادورو، وأصدرت توجيها بمنع نظام مادورو من إجراء التداولات في الذهب والنفط والأصول الأخرى.





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