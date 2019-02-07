مجلس بغداد: خطوة واحدة متبقية لاعلان الفائزين بتعيينات التربية

2019/02/07 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، أن خطوة واحدة متبقية لاعلان اسماء الفائزين بتعيينات التربية، مشيرا إلى أن المحاضرين حصلوا على نسبة 70% من التعيينات.

وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي في تصريح صحفي تابعته “الاتجاه برس” ان “محافظة بغداد ومديريات التربية التابعة لها اكملت جميع القوائم الخاصة بالتعيين ولم يبق غير الاعلان عن الاسماء الفائزة”.

واضافت الازيرجاوي، أن “ما يعيق الاعلان هو انتظار مجلس الوزراء لاصدار الالية التي يتم من خلالها التعيين، حيث هناك آلية يجب ان تتبع في التعيينات، وعلى مجلس الوزراء المصادقة عليها وارسالها الى المحافظة لغرض الاعلان عن الاسماء”.

واوضحت ان “خطوة واحدة متبقية لاعلان الفائزين بالتعيين على التربية، حيث حصل المحاضرين على نسبة 70% من التعيينات فيما حصل الاخرين على الـ 30% المتبقية، والتي شملت الخريجين بمختلف الاختصاصات وهناك نسب ايضاً لذوي الشهداء وابناء التربويين”.

T.A

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