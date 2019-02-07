ثغرة جديدة تسمح باختراق هواتف أندرويد

2019/02/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت غوغل عن طريقة جديدة لاختراق الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد باستخدام ملفات PNG الضارة، وجاء الكشف عن هذه المشكلة خلال الأسبوع الماضي عبر نشرة أمان أندرويد من غوغل.وقالت الشركة في تنبيه إن هناك ثلاثة نقاط ضعف حرجة اكتشفت مؤخرًا في إطار عمل نظام التشغيل يمكن أن تسمح لمهاجم بعيد بتنفيذ تعليمات برمجية على جهاز أندرويد باستخدام ملف PNG مصمم بشكل خاص.والخبر السار هو أن غوغل قد قامت بتصحيح المشاكل من خلال تحديث لنظام أندرويد، لكن قد يستغرق العديد من صانعي الأجهزة الخارجيين عدة أشهر لنشر تصحيحات الأمان على هواتفهم الخاصة، لذا، لن تكون محميًا حتى يتلقى جهازك الذي يعمل بنظام أندرويد تحديث شهر شباط.ويجب على المستخدمين الحذر أثناء فتح ملف صورة على الهاتف الذكي، حيث يمكن لملف PNG الضار، الذي تم استلامه من خلال تطبيق الدردشة أو البريد الإلكتروني، بدء تشغيل برامج ضارة على الجهاز بامتيازات عالية المستوى.وتؤثر نقاط الضعف على ملايين الأجهزة التي تعمل بالإصدارات الحديثة من نظام تشغيل الهاتف المحمول من جوجل، بدءًا من أندرويد نوغا Android Nougat 7.0 إلى الإصدار أندرويد باي 9.0 Android Pie الحالي.





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