النقل: تسجل وقوع هزة أرضية بقوة 3،6 درجة في كيلان غرب إيران

2019/02/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حدوث هزة أرضية في كيلان غرب إيران.

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