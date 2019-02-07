2019/02/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف النائب عن تحالف البناء محمد كريم، الخميس، عن قيام خلايا عصابات “ داعش” الإجرامية بإعادة نشاطاتها في مناطق انتشار القوات الأميركية.وقال كريم في تصريح, إن “اغلب الكتل السياسية لديها ومخاوف وريبة من تصاعد نشاط التدخلات الامريكية وانتشار قسم منها في المدن وبعض المحافظات بشكل علني , فضلا عن قيامها بلقاءات مع شيوخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن تزايد نشاطات “الدواعش” في مناطق انتشار القوات الأميركية alansaar.

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