2019/02/07 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..يوما بعد يوم ينفضح الكيان السعودية في علاقته مع الاحتلال الصهيوني الغاصب، حيث كشف معهد أبحاث تابع لـ” اسرائيل” عن مداولات أجراها عدد من كبار باحثيه مؤخراً حول مستقبل العلاقة بين تل ابيب والرياض.ووفقاً لـ يوآل جوزينسكي الضابط الصهيوني السابق المتخصص في قضايا الخليج: إننا نشهد بأم العين محاولات تقارب جدية بين الكيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل جديدة عن التقارب السعودي الصهيوني alansaar.

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