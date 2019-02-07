الصراع على عقود الشركة “الصينية” شرقي بغداد يخلف قتلى: القصة الكاملة

2019/02/07 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مدير ناحية الوحدة السابق عقيل الرديني، الخميس، عن تفاصيل الصدام المسلح الذي اندلع موخراً شرقي العاصمة بغداد، فيما حمل الحكومة مسؤولية الفشل في إدارة ملف الشركة الصينية في هذه المنطقة.وقال الرديني، لـ”ناس”، اليوم (7 شباط 2019)، إن “نزاعاً مسلحاً اندلع بين عشيرة عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون علاء سكر […]

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