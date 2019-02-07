خلية الاعلام الحكومي: لا خطر على حياة سكان نهر ديالى

2019/02/07 | 13:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أطلقت وزارة الموارد المائية، الخميس، 500 م3/ثا من مياه سد حمرين قابلة للزيادة، لتأمين فراغ خزني مناسب تحسباً لورود موجات من الامطار والسيول القادمة.وذكر بيان لخلية الاعلام الحكومي، تلقى “ناس” نسخة منه، ايوم (7 شباط 2019)، أن “الوزارة اطلقت 500 م3/ثا من مياه سد حمرين قابلة للزيادة، لتأمين فراغ خزني مناسب […]

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