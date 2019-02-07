الكربولي يدعو الى الاسترشاد بتوجيهات النجف والبدء بإعادة اعمار المدن المحررة

2019/02/07 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الخميس، حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى الاسترشاد بتوجيهات مرجعية النجف الاشرف والبدء بإعادة اعمار المدن المحررة.وقال الكربولي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "توجيهات مرجعية النجف الأشرف خلال لقائه بالممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة ، حددت خارطة الطريق للحكومة واجهزتها التنفيذية في إطار الأولويات الوطنية المطلوب إنجازها بعد 100 يوم من عمرها ".

وشدد على "ضرورة إشعار المواطن العراقي بالاهتمام والجدية بمطالبه وإحتياجاته وحقوقه"، فيما اثنى على إلتفاتة مرجعية النجف الأشرف وتأكيدها على ضرورة التفاني في تحقيق انجازات ملموسة في الملفات الكبرى التي لا زالت تراوح محلها ولاسيما أزمة البصرة الفيحاء و ملف أعادة أعمار المدن المحررة".وطالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بـ"إطلاق ومتابعة تنفيذ برامج الخدمات للمحافظات المنكوبة واعادة الاعمار للمدن المحررة وبما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بحكومته ويعضد ثقة القوى السياسية بالحكومة وممثليها في الكابينة الوزارية و يضمن بناء صحيح لمشروع دولة المؤسسات".

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