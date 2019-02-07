2019/02/07 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في يناير/ كانون الثاني مدفوعة بزيادة أسعار منتجات الألبان وارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 164.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقارنة مع 161.8 في ديسمبر/ كانون الأول.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع، إلا أن المؤشر ما زال منخفضا عن المستوى الذي سجله في يناير كانون الثاني 2018 بنسبة 2.2 %.

وقفز مؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان 7.2 % ارتفاعا من قيمته في ديسمبر/كانون الأول منهيا انخفاضات سجلها على مدى سبعة أشهر.



وقالت المنظمة إن محدودية إمدادات التصدير من أوروبا بسبب ارتفاع الطلب في الداخل كانت القوة الدافعة الرئيسية لزيادة الأسعار.

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.3 % عن الشهر السابق فيما ارتفع مؤشر السكر 1.3 %.

ورفعت فاو أحدث توقعات لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2018 إلى 2.611 مليار طن وهو ما يزيد قليلا عن القراءة المسجلة في ديسمبر/ كانون الأول.

وعلى الرغم من رفع أحدث التوقعات، إلا أن من المتوقع أن يبقى إنتاج الحبوب العالمي منخفضا بنسبة 1.8 % عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في 2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يناير) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في يناير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).