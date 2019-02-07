مدرب جديد لقيادة فريق كربلاء الكروي

2019/02/07 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

قررت الهيئة الادارية لنادي كربلاء الرياضي تسمية نبيل زكي مدربا لفريقها الكروي، لقيادته في منافسات الدوري التأهيلي للدوري الممتاز.وقال نبيل زكي لـ"الغد برس"، انه "تم الاتفاق مع الهيئة الادارية لنادي كربلاء على تولي تدريب الفريق الكروي في دوري التأهيل".

واضاف انه "وبعد ان قامت اللجنة الاولمبية بتسمية هيئة ادارية مؤقتة للنادي، لم يكن هنالك اي اختلاف في الموضوع"، مبينا ان "الطرفين سيجتمعان خلال يومين لوضع النقاط على الحروف".واشار زكي الى انه "من المقرر ان أبدأ قريباً مهمتي مع الفريق رسمياً"، لافتا الى ان "هنالك نحو 20 اسماً للعمل في الجهاز الفني المساهد للفريق، سيتم اختيار الانسب منهم بالاتفاق مع ادارة النادي".يشار الى ان فريق كربلاء هبط في الموسم الماضي من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

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