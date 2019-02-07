2019/02/07 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SfJNIf4j2dM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد تسليط المربد بلدية السماوة تباشر بأكساء شارع رئيسي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد تسليط المربد بلدية السماوة تباشر بأكساء شارع رئيسي #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).