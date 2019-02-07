سلة الشرطة تعفي

2019/02/07 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الادارية لنادي الشرطة، اليوم الخميس، الاستغناء عن خدمات المدرب المحترف، ارون، واعفاءه عن مهمة تدريب فريق النادي بكرة السلة.وقال مصدر بإدارة النادي في

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