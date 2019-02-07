مجلس الانبار يعلن تأمين حقل عكاز الغازي قبل عودة الشركة الكورية

2019/02/07 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس محافظة الانبار،اليوم الخميس، عن قيام القوات الامنية بمختلف صنوفها بعملية تأمين حقل عكاز الغازي غربي الانبار.وقال عضو المجلس كريم هلال في تصريح

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