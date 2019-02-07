روسيا تحذر من استخدام القوة ضد فنزويلا

2019/02/07 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خيار استخدام القوة ضد فنزويلا سيكون كارثياً.وحذرت الخارجية الروسية واشنطن معتبرة أن على الأخيرة أن تدرك أن "هناك بديلاً للنهج الذي تعتمده حيال فنزويلا".

وأضافت ان "تدخل عسكري في فنزويلا ستكون له تداعيات في خارج هذا البلد أيضاً".

وحذرت الوزارة، الغرب "بشدة من خطورة طرح أي أفكار بشأن استخدام سيناريو القوة في فنزويلا".

وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت مصادرة أسلحة حربية مرسلة من الولايات المتحدة إلى الجماعات المرتبطة بمحاولة الانقلاب تمّ كشفها في المطار الدولي بمدينة فالنسيا الفنزويلية.

تحرير: عامر الشيباني

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