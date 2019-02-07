سولاري: كل الاحتمالات واردة في البرنابيو

2019/02/07 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عقب تعادل فريقه أمام الغريم التقليدي برشلونة (1-1)، في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، مساء الأربعاء،

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