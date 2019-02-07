وزير بريطاني: تصريحات رئيس المجلس الأوروبي لا تعكس ذكاء دبلوماسيا

2019/02/07 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني ونائب رئيسة الوزراء، إن تصريحات رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، التي قال فيها إن البريطانيين الذين دعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم خطة لتنفيذ ذلك يستحقون “مكانا خاصا في الجحيم”، لا تنم عن فطنة دبلوماسية.

وقال ليدينجتون لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أقول له إن تلك لم تكن أكثر طريقة دبلوماسية فطنة في العالم”.

كان توسك قال للصحفيين في بروكسل أمس الأربعاء “كنت أتساءل كيف يبدو ذلك المكان الخاص في الجحيم لهؤلاء الذين روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم مخطط أولي لكيفية تنفيذه بأمان”.

وقال ليدينجتون “من يتابع مجلس النواب من حين لآخر يعلم أن لغة المغالاة والتطرف لا تنبع فقط من بروكسل.



أعتقد أن السيد توسك كان ينفس عن غضبه أمس”.

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