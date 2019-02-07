السوداني: مكافحة الفساد ستبقى مجرد أمنيات دون ضرب ’’الرؤوس الكبيرة’’ وهيئاتها الاقتصادية

2019/02/07 | 14:11

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بغداد- العراق اليوم:

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، محمد السوداني، الخميس انه لن يكون لمجلس مكافحة الف...





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