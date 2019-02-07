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اب يقتل ابنته بطريقة بشعة في منطقة حي السلام

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اب يقتل ابنته بطريقة بشعة في منطقة حي السلام

الخميس 7 فبراير 2019 - 13:37

اب يقتل ابنته بطريقة بشعة في منطقة حي السلام

انتهت مأساة أخلاقية مروعة بالموت، اهتز على وقعهامشاعر سكان حي السلام، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، ارتكبها أب مصري بحق ابنته.

وقال موقع "مصراوي" إن أباً تجرد من كل أخلاقه ومشاعره، وعذب طفلته حتى الموت، بعدما قيد يديها وقدميها وتركها دون طعام لمدة أسبوع، إلى أن فارقت الحياة.وبدأت القصة، حين تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا بوفاة طفلة داخل شقة والدها.



وبعد انتقال العناصر الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وجود آثار التعذيب والعنف على مناطق متفرقة من جسدها.واعترفت زوجة المتهم بما أقدم عليه أب الطفلة، قائلة "كان يطفئ السجائر في جسدها ويعنفها بالضرب بحجة تربيتها وتحسين سلوكها".وتابعت "بالرغم من أنني لست أم الطفلة، لكنني كنت أطالبه بالتوقف عن ضربها، كان دائما يرفض، مما جعلني أغادر المنزل قبل أسبوع على وفاة البنت".وذكر "مصراوي" أن الشرطة اعتقلت أب الطفلة، وأحالته إلى النيابة العامة من أجل مباشرة التحقيق معه.



انتهى .



م ك

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