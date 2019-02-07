المركزي العراقي: 118 مليون دولار مبيعات العملة الأجنبية بمزاد الخميس

2019/02/07 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية بمزاد اليوم الخميس إلى 117.56 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 115.95 مليون دولار بمزاد الأربعاء، بزيادة 1.61 مليون دولار.





ووفقا لبيان المركزي اليوم، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 28 مصرفاً، بالإضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة.





وقال المركزي، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم الأحد القادم، مضيفا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 137.02 مليون دولار.





وأوضح البنك، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج قيمتها 117.26 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بـ300 ألف دولار.





وبحسب البيان، يكون بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه.





وبلغت مبيعات العملة الأجنبية بمزاد الأربعاء 115.95 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 120.88 مليون دولار بمزاد الثلاثاء، بانخفاض 4.93 مليون دولار.





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