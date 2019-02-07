المفوضية الأوروبية تخفض توقعات النمو لـ2019 مع زيادة عدم اليقين

2019/02/07 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: نهى النحاس

مباشر: خفضت المفوضية الأوروبية تقديراتها للنمو في منطقة اليورو عن العام الجاري و2020، مع زيادة حالة عدم اليقين.





وأعلنت المفوضية الأوروبية عبر توقعات الشتاء والصادرة اليوم الخميس أن النمو داخل منطقة اليورو سيسجل مستوى 1.5% في العام الجاري وهو مستوى أقل من تقديرات العام الماضي وتوقعات الخريف عند 1.9%.





كما خفضت المفوضية من تقديراتها للنمو عن العام المقبل عند مستوى 1.7%، مقابل التوقعات السابقة عند 1.8%.





وعلى مستوى دول المنطقة، فخفضت المفوضية التوقعات بالنسبة للنمو في ألمانيا في العام الجاري عند 1.1% مقابل تقديرات الخريف عند 2.8%

أما في إسبانيا فإن المفوضية تتوقع أن تسجل نمواً بنحو 2.1%، في مقابل التقديرات السابقة عند 2.2%.





وفي إيطاليا فإن تقديرات النمو عن العام الجاري تعرضت للخفض الحاد عند 0.2%، مقابل التوقعات السابقة بـ1.2%.





وأوضح بيان المفوضية أن النشاط الاقتصادي تدهور في النصف الثاني من 2018، حيث تباطأت التجارة الدولية، كما أن حالة عدم اليقين استنزفت الثقة والإنتاج داخل بعض الدول الأعضاء التي تأثرت ببعض العوامل المحلية المؤقتة كالاضطرابات في أسواق السيارات والتوترات المجتمعية وحالة عدم اليقين في السياسة النقدية.





وتابع البيان أن الزخْم الاقتصادي في بداية العام الجاري كان مضطرباً لكن الأساسيات لاتزال جيدة، "النمو الاقتصادي سيستمر وإن كان بشكل طفيف".





وحدد التقرير حالة عدم اليقين تلك في التوترات التجارية التي تضغط على الثقة لبعض من الوقت، كما أشار إلى أن الاقتصاد الصيني من المحتمل أن يتباطأ بشكل حاد بأكثر من المتوقع، كما أن الأسواق المالية العالمية وتحديداً داخل العديد من الأسواق الناشئة عرضة لتغيرات مفاجئة في توقعات النمو.





أما فيما يتعلق بتوقعات المفوضية لمعدل التضخم، فأنها توقعت أن يسجل مستوى 1.4% في العام الجاري وهو مستوى أقل من المسجل في 2018 عند 1.7%.





أما في 2020 فتتوقع المفوضية الأوروبية تتوقع أن يبلغ معدل التضخم مستوى 1.5%.





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